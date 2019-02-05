Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Muhammet Enes Çakal (16),henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada yaralanan H.C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, ortaokul öğrencisi H.C.A. ile öğrenci olmadığı belirtilen Muhammet Enes Çakal arasında henüz bilinmeyen nedenden kavga çıktı. Kavga sırasında H.C.A., Muhammet Enes'i bıçakla ağır yaraladı. H.C.A. da yüzünden bıçakla yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Enes, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Muhammet Enes Çakal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. H.C.A. ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.