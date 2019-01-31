Samsun'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada çocukların birbirlerine girdi. Çocukların birbirlerine uçan tekme ve yumrukla saldırdığı kavga kameraya yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark’ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yaşları 10-15 arasında değişen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çocuklar yumruk ve uçan tekmelerle birbirlerine girdi. Kavga bir süre daha devam ederken çocuklara önce vatandaşlar müdahale etti. Çocuklar ayrılmayınca olay yerine gelen sivil zabıta ve polis ekipleri geldi. Ekipler, kavga eden 2 grubu ayırarak olay yerinden gönderdi. Ara sokaklara doğru kaçışan çocuklar ekiplerin bölgeden ayrılmasıyla burada da kavga etti. Çocuklar bir süre sonra dağıldı.