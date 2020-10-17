Çocukluk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çocukluk 2. son bölüm

Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Birinci bölümde; Küçük Zeynep’in annesini unutması, terk etmesi kadar kolay değildir. Onun kokusunu, hayalini, Mavi’ye söz verdiği gibi kalbinden çıkarmak için çabalarken imdadına yanlışlıkla okuduğu bir mektup yetişir.

ÇOCUKLUK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— FOX (@FOXTurkiye) October 16, 2020

Ayşegül’ün mutfakta unuttuğu evrakların arasında evlat edinmek için başvuran bir ailenin gelecekteki kızlarına yazdığı mektup, küçük Zeynep’in kalbine dokunur.

Zeynep’in hayatında bir mektupla başlayan değişimin annesini unutmaya yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecektir. Ve her şey tam yoluna girmişken, geçmişin hayaletleri bu kez en beklenmedik çocuklarımızın hayatını alt üst etmek için çıkagelir.