İstanbul olay, Küçükçekmece'de bulunan bir çiğ köfte salonunda meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre, Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte yemek için bir çiğ köfteciye gitti. Baran, bir süre arkadaşlarıyla dükkanın önünde sohbet ettikten sonra içeri girdi. Bu sırada henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı çocukluk arkadaşı Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çocukluk arkadaşını vuran Emirhan D.'yi gözaltına alırken, olayın neden gerçekleştiğini belirlemek için iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.