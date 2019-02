KÜLTÜR-SANAT

Haberler > KÜLTÜR-SANAT Çok gizli belgelerde Nazim Hikmet Takibatı

Gazeteci Tolga Şardan, devlet arşivlerinde bulunan takip ve gözaltı belgelerinden yola çıkarak Nâzım Hikmet ve yakınlarının hayatları boyunca an be an nasıl takip edildiklerini anlatıyor kitabında. “Komonist Masası’ndaki Nâzım Hikmet” çoğu ilk kez günışığına çıkmış gizli belgeleri içermekle kalmıyor, devir değişse de muhalefetin cumhuriyet tarihi boyunca nasıl baskı altına alındığını da gösteriyor. Habertürk yazarı Kürşad Oğuz kaleme aldı...

