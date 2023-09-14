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        Haberler Spor Diğer Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara Instagram'dan üstsüz pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! - Diğer Haberleri

        Wanda Nara üstsüz pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Üstsüz şekilde poz veren Wanda Nara'nın paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı yorumlar dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:49
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        Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

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        Çiftin uzun süredir bir küs bir barışık devam eden ilişkisi son dönemde rayına otururken, Wanda Nara'nın son paylaşımı ise ortalığı karıştırdı.

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        Sarı-kırmızılı taraftarların "yenge" dediği Wanda Nara bu kez üstsüz paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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        Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara'nın bu paylaşımına tepkisiz kalmazken, ''Wanda yengem o story ne öyle'', ''Icardi abime ayıp olur bakmayın'' gibi yorumların yapılması dikkat çekti.

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        İşte Wanda Nara'nın gündem yaratan paylaşımı:

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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