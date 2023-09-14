Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençleri arka bahçemiz olarak görmedik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık" diyen Erdoğan, "Gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük. Kuşaklar arasındaki anlayış farklılıklarını tehdit olarak değil tam tersine zenginlik vesilesine dönüştürmeye çalıştık" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Edirne, Keşan'dan Hakkari Şemdinli'ye, Mersin Tarsus'tan Rize Çayeli'ne, Van Erciş'ten Aydın İncirliova'ya velhasıl kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizin her köşesini temsil eden gençlerimizle bugün burada bir aradayız.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ GENÇLİK TEŞKİLATININ MENSUPLARISINIZ"

Burada Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde, her üniversitesinde temsilciliği olan bir gençlik hareketinden söz ediyoruz. Sizler teşkilatlanma yaygınlığı ve üye sayısıyla sadece ülkemizin değil dünyanın en güçlü gençlik teşkilatının mensuplarısınız.

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Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Sizin gençliğiniz enerji, üretken ve coşkusu siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de bizim için motivasyon kaynağıdır.

"KUŞAKLAR ARASINDAKİ FARKLILIĞI ZENGİNLİK OLARAK GÖRDÜK"

Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde hatta yurt dışı seyahatlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. Biz gençleri asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük. Kuşaklar arasındaki anlayış farklılıklarını tehdit olarak değil tam tersine zenginlik vesilesine dönüştürmeye çalıştık. Kültürümüze yabancı kavramlarla gençlerimizi kuşatmayı planlayanların oyunlarını bozduk. Nice farklı yer ve platformda gençlerimizle bir araya gelip saatlerce karşılıklı sohbet ettiğimiz, şiir ve şarkı söylediğimiz, dertleştiğimiz programların hiçbir birinde kendimizi o ortamda yabancı hissetmedik.

Bizi orada tutan mecburiyet değildi; gençlerimizle olan muhabbetimizin koyuluğu, içtenliği, hasbiliğiydi. Gençlerimize tepeden bakarak faşist dayatmalarıyla onları yönlendirebileceklerini sanan siyasetçilere, genel başkanlara, adaylara şahit olduk. Gençlerimize karşı hiçbir zaman böyle bir yaklaşım sergilemedik. Gençlerimize 'tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız, böyle davranacaksınız' demedik. Kifayetsiz muhterisler gibi de olmadık.

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"BİZ ARTIK SİZİN ZAMANINIZIN MİSAFİRLERİYİZ"

Hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın, destek olmanın, onların dinamizmini ülkenin ve milletin hayrına yönlendirmenin gayreti içinde olduk. Bunun için istihdam, spor, teknoloji, girişimcilik gibi her alanda gençlerimiz için güçlü bir altyapı kurduk. Partimizin tabelasını astığımız günden beri gençlik kollarımızda yetişen kadromuza teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığına kadar siyasetteki tüm kariyer kapılarını sonuna kadar açtık.

Partimizin gençlik kollarında yetişen evlatlarımızın hayatın her alanında gösterdikleri başarılarla hep gurur duyduk. Yarın sizlerin arasından da siyasetteki, iş ve çalışma hayatı, akademi, spor ve sanattaki başarılarıyla gurur duyacağımız nice evlatlarımız çıkacak. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz.

Vakti geldiğinde siyasette de, yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp, kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz.

Siyaset, iş hayatı, spor ve kültür dahil her alanda kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek bu kutlu emaneti teslim alıp daha ileriye taşıyacak yetkinliğe erişmenizdir. Gerisi sizin sırat-ı müstakimden ayrılmadan çalışmanıza, azminize, gayretinize, mücadelenize bağlıdır.

"MİLLETİMİZ BEDELLERİN EN BÜYÜĞÜNÜ ÖDEMİŞTİR"

Ülkemizin, vatanımızın, mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu değerlerle bağları kalmayan fert, tıpkı ağaçtan kopan yaprak gibi esen rüzgarın önünde savrulmaya ve nihayetinde yok olup gitmeye mahkumdur.

Uzunca bir süre değerlerimize saldırılması bu yüzdendir. Bu kirli senaryonun yine sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse Türkiye'nin son 2 asrı bu doğrultuda sürekli kavga, kayıp, arayış ve bedel ödemeyle geçmiştir. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar her cephede vatanını ve namusunu kurtarmak için mücadele eden milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir.

Bir taraftan vatan topraklarının bir kısmının elimizden kayıp gitmesinin diğer yandan işgal ve zulümden kaçan milyonların Anadolu'ya yığılmasının sancılarını yaşadık. Bugün olduğu gibi o devrin mandacıları da boş durmuyordu. Kendi aralarında ülkeyi emperyalist güçlerden hangisine peşkeş çekeceği mandacıların kavgasına rağmen milli mücadele zafere ulaşmıştır.

Terör örgütü mensuplarından aydın, akademisyen, gazeteci, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu üyesi kisvesine bürünmüş nice beşinci kol elamanlarının tuzaklarıyla boğuştuk. AK Parti'nin iktidarda olduğu son 21 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir milli mücadele örneğidir.

Mehmet Akif'in yazdığı şu mısralar milletimizin ve devletimizin üzerinde iki asırdır oynanan oyunu ifşa etmektedir:

Âfâkına yüklense de binlerce mehâlik,

Batmazdı, hayır batmadı, hem batmıyacaktır;

Tek sen uluyan yesi gebert, azmi uyandır:

Kâfi ona can vermeye bir nefha-i îman;

Davransın ümidîn; bu ne haybet, bu ne hırmân?

Mâzîdeki hicranları susturmaya başla;

Evlâdına sağlam bir emel mâyesi aşıla,

Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete râm ol...

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.

Biz de bu sese kulak vermek suretiyle Allah'a dayanarak, sahaya sarılarak, hikmete ram olarak milletimizle birlikte şanlı mücadele verdik. Vesayetin sinsi oyunlarından PKK; FETÖ, DEAŞ gibi kanlı terör örgütlerinin sayısız oyununu bozduk.

Sevgili gençler... Rabbimize binlerce kez hamdolsun ki tüm mücadele boyunca milletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Yeri geldiğinde meydanlarda desteği, sandıktaki iradesi ve 15 Temmuz'daki gövdesiyle bizimle birlikte yol yürüdü; hatta bize siper oldu. Yarın sizler de sadece Allah'a dayanacağınızı, millete güveneceğinizi asla unutmayın. Her ne kadar birileri milletimizin umudunu, şevkini, azmini kırmak için gece gündüz yalan, iftira, çarpıtma çarkını çevirmeyi sürdürüyor olsa da bu asla sizi yeise sürüklemesin.

"YÜZDE 52'LİK ZAFERİMİZİ GÖLGELEMEKTEN GERİ DURMUYORLAR"

Bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynanan nice oyunları bozduğumuz gibi bu oyunları da bozacağız.Milletimizin her bir ferdinin bilhassa da siz gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye'yi yaşanmaz hale getirenlerin foyalarını gençler ortaya dökeceğiz. İnancımız, ezanımız, bin yıllık vatanımız ve onun üzerinde kurduğumuz son devletimiz Cumhuriyetimiz başta olmak üzere sahip olduğumuz tüm değerlere sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Her zamanki gibi bu konuda en büyük gücümüz milletimizden aldığımız destektir.

Girdiğimiz her seçimde açık ara birinci olmasaydık inanın bizi bir kaşık suda boğmak için sabırsızlanan çoktu. Güçleri yeter miydi ayrı mesele. Ama suratlarındaki kin ve nefret izleri niyetlerini ele veriyor. Son seçimlerde mandacı zihniyetin aynı hislerine şahit olduk. Hamdolsun başaramadılar. Yüzde 52'lik tartışmasız zaferi gölgelemekten geri durmuyorlar. Utanmadan, sıkılmadan yüzde 52'lik oranı bile, 'yüzde 52 ile kazanmak, kazanmak değildir' bunu söyleyecek kadar bunlar arsız!

Bu çapsızların sadece varlıklarının değil, sözlerinin de bir hükmü kalmadığı için kendi işimize bakıyoruz. Bu salonda biriz, beraberiz. 6'lı masanın veya 16'lı masanın altından tekme oyunları yapmıyoruz. Biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz, kardeşiz, Türkiye'yiz ve geleceğe yürüyoruz.

Biz Cumhur İttifakı'yız. Önümüzde yeni bir seçim, yeni bir imtihan, yeni bir mücadele var. Türkiye'de her kesim gibi gençlerin de ezici çoğunlukla bir numaralı partisi biziz.

Sadece bize oy veren değil tercihini diğer partilerden yana kullanan gençlerimize de iradelerine sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Şayet gençlerin bilhassa ilk defa oy kullanan milyonlarca evladımızın teveccühü olmasaydı Cumhur İtitfakı olarak Mayıs seçimlerinde o muhteşem zaferi kazanabilir miydik? Demek ki gençlerimiz çoğunluğunun kararı belli. Biz de gençlerimizin bu muhabbetini karşılıksız bırakmadık.

"AK PARTİ'NİN BELEDİYECİLİK VİZYONUNU ANLATMALISINIZ"

Bunun en somut ifadesi, Meclis'teki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ünün partimiz sıralarında oturuyor olmasıdır. Böylece gençlerimizi siyasetin nesnesi değil, öznesi yapma sözünü yerine getirdiğimize inanıyorum.

İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde de aynı doğrultuda hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamanızı istiyorum. Milletimiz her bir ferdine ulaşmalı, bugüne kadar yaptıklarımızı Türkiye Yüzyılı programımızı ve AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonumuzu anlatmalısınız.

İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Şimdi Kızılcahamam'da kampa gireceksiniz. Çalışmayı sürdüreceksiniz, bu kampla birlikte inşallah işaret fişeğini ateşlemiş olacaksınız. Bu sene 100 bin gencimizle Yüzyılın Buluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz.

Buradaki her bir kardeşimden bunun hazırlıklarını yapmalarını bekliyorum. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum."