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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'na tepki - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'na tepki

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:58
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Derik Kaymakamımız Muhammet Safitürk başta olmak üzere şehit kaymakamlarımızı rahmetle yad ediyorum. Siz genç kaymakamlarımızın şehitlerimizin emanetini şanla ve şerefle taşıyacağına inanıyorum. Atalarımız sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır diyor. Bugün bu söze bir kez daha şahit oluyoruz. Her alanda kendinizi yetiştirdiniz. Deprem bölgesinde geçirdiğiniz 3 ay boyunca da afet yönetimini sahada müşahede ettiniz.

        "EFENDİ OLMAYA DEĞİL HİZMETKAR OLMAYA GİDİYORUZ"

        Yabancı dil eğitimi dahil 3 yıldan bu yana süren adaylık döneminiz devletimizin kaymakamlığa verdiği önemi göstermektedir. Yürütmenin başı olarak her bir kaymakamımızın görevini en iyi şekilde yürüteceğinden asla şüphe duymuyorum. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gidiyoruz. Devlet unsurunun asli görevi budur.

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        "HER BİRİMİZ 85 MİLYONUN TAMAMINA HİZMET ETMEKLE MÜKELLEFİZ"

        Devletin tepesiyle kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Her birimiz 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. Mülki idare amirlerimiz daha ağır bir sorumluluk taşımaktadır. Kaymakamlarımız iz bırakma görev yaptığı şehre damga vurma imkanına sahiptir. Devletin vatandaşa dönük gülen yüzü olan kaymakamlarımız sorumluluk alanlarında yardım eli olmak mecburiyetindedir.

        "HALKTAN KOPUK BİR YÖNETİCİ PROFİLİNİ REDDEDİYORUZ"

        Mülki idare amirliği mesai saatleri içinde yapılacak, hükümet konağı duvarlarına hapsedilecek bir iş değildir. Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkârıyız. Halktan sorunlardan kopuk bir yönetici profilini biz reddediyoruz. Eski Türkiye'de olduğu gibi devlet ile millet arasında aşılmaz duvarlar ören vesayetçi anlayışı kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımızla olan ilişkilerinizde yetkilerinizden önce muhatabınızın haklarını hatırınızda tutun.

        SEZGİN TANRIKULU'NA TEPKİ

        Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bu kararlılığın birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. İşte görüyorsunuz. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. TSK'nın Gabar'daki başarılı operasyonları kendilerini rahatsız ediyor."

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