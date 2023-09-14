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Harika Avcı'nın 'manevi oğlum' dediği Harun Başal da bu gelişmeyi doğruladı. Avcı'nın hem bedenen hem de ruhen yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini belirten Başal, "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" dedi.

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"ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR"



Harika Avcı, 2021'de yaptığı açıklamada zor günler geçirdiğini itiraf etmişti. Bir dönemin önemli assolistlerinden olan Harika Avcı, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.