Harika Avcı tedavi olmayı reddediyor
Geçtiğimiz yıl siroz teşhisi konulan Harika Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öğrenildi. Yakın çevresi bir dönemin ünlü ismini ikna etmeye çalışıyor
AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
Bir döneme damgasını vuran şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'ya (63) siroz teşhisi konulmuştu.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Harika Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği ortaya çıktı.
Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle zor günler geçiren Harika Avcı'yı yakınlarının ikna etmeye çalıştığını öğrenildi.
Harika Avcı'nın 'manevi oğlum' dediği Harun Başal da bu gelişmeyi doğruladı. Avcı'nın hem bedenen hem de ruhen yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini belirten Başal, "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" dedi.
"ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR"
Harika Avcı, 2021'de yaptığı açıklamada zor günler geçirdiğini itiraf etmişti. Bir dönemin önemli assolistlerinden olan Harika Avcı, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum.