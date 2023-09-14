İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu: Türkiye ile çalışmak ortak çıkarımız

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cleverly, Habertürk'ten Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Cleverly, teknolojiyi de kapsayan, gelecekte de sağlam kalacak iyi bir anlaşmayı istediklerini belirtti.

Bakan Cleverly'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birçok konuyu ele aldık. Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkisi çok kuvvetli. Birçok meseleyi masaya yatırdık görüşmelerimizde. Ticareti konuştuk. Serbest ticaret anlaşmasının geleceğe yönelik teknoloji, yapay zeka, siber alanda hizmetler, savunma işbirliğimizi ele aldık. Savunma sanayilerimizin daha yakın işbirliği konusunu ele aldık.

Birçok ülkenin karşı karşıya olduğu yasa dışı göçü ele aldık. Birçok alanda yol kat ettik.

Tam olarak ne zaman müzakerelerimizin sonuna geleceğimizi söylemek zor. İki ülkenin net hedefleri var. Serbest ticaretin anlaşmasının geleceği yönelik olması için yapay zeka, hizmetler diyoruz. İşimizin bir kısmı pandemi yüzünden ertelendi. Burada Türkiye hükümetiyle bir hedefimiz var. Hem Türkiye'nin hem bizim motivasyonumuz yüksek.

"TÜRKİYE İLE İYİ BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

Olabildiğince hızlı ilerlemek istiyoruz. Bunun iyi bir anlaşma olmasını, gelecekte sağlam kalacak, kullanışlı bir anlaşma olmasını, 15 yıl sonra da işe yaramasını istiyoruz.

İngiliz şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmasını görmek istiyorum. Dışişleri Bakanı ile bu konuyu ele aldık. Yenilebilir enerji meselesini. Of shore rüzgar enerjisi konusunda Türkiye bariz sebeplerden ötürü kilit aktör. Bunun dışında yatırım açısından savunma sektörü hızlı büyüyor. Bu konuda fırsatlar var. Çok yetenekli genç Türk mühendisler, teknoloji uzmanlarla tanıştım. Türkiye büyük hedefleri olan ülke. Türkiye ile yakın çalışmak ulusal çıkarımıza olacaktır.

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Tabii ki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki barışın garantörlerinden biri olarak çözüm görmek istiyoruz. Bu Birleşik Krallık'ın uzun süre benimsediği pozisyondur. BM çerçevesinde müzakere yoluyla çözüm istiyoruz. Türkiye hükümetiyle çok iyi ilişkilerimiz mevcut. Aynı şekilde Yunanistan hükümetiyle. Kıbrıs halklarıyla çok iyi ilişkilerimiz var. Burada bir çözüm için çalışmayı sürdüreceğiz. Barış Gücü'ne asker gönderen ülkelerden biri olarak tansiyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız.

"KIBRIS KONUSUNDA POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Birleşik Krallık Hükümetinin pozisyonu değişmedi. BM çerçevesinin önemli olduğunu Dediğim gibi dostane ilişkilerimiz var. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'taki topluluklarla. Biz de bu meselenin BM çerçevesi kapsamında çözülmesini istiyoruz.

Yasa dışı göç dünyanın dört bir yanında tüm ülkeleri ekliyor. Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, biz Türk hükümetiyle çok yakından çalışıyoruz. İngiltere'de olan Türk vatandaşlarının geri gönderilmesi tamamen Türk vatandaşlarla ilgili mesele. Bizim burada yaptığımız, Türkiye çok sert ve net adımlar attı göç meselesiyle ilgili. Bu mesele Avrupa'daki tüm ülkeleri etkiliyor. Biz Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye bizim yakın dostumuz, ortağımız. Yürüttüğümüz çalışmalarda bazı haberlerin fazla yorum içerdiğini düşünüyorum. Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Örneğin terörle mücadele meselesinde iki ülke uzun süredir birlikte çalışıyor. Çok iyi ilişkimiz var. Hem Türk hem İngiliz halkının hayrına yakın işbirliği içinde olmamız.

Bizim görmek istediğimiz şey, Ukrayna'nın kendi ülkesini geri alması. Putin'in Ukrayna'yı işgali yasa dışıydı, vahşi bir işgal süreciydi, sebebi yoktu. Türkiye'nin bunu net bir şekilde kınamasından memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz tahıl girişimi, güvenli gıda konusunda diplomasi yürüttü. Rusya kötü niyetle anlaşmadan çıktı. Açlığı jeopolitik bir araç olarak görmek istedi. Putin'in ödüllendirilmemesini istiyoruz. bu hiçbir sebebi olmayan vahşi isyan yüzünden. Çok teşekkürler.

Bugün iki ülkenin yürüttüğü işleri görme fırsatım oldu. Jet uçağı konusunda. Türkiye'nin çok gelişmiş ve hızla büyüyen savunma ve endüstri sektörü var. İki ülke olarak yakın ilişki yapıyoruz. Bu da ortak çıkarımıza olacak. Şimdilik hangi teknolojiler üzerine spesfik yorum yapmayacağız. Dostuz, müttefiğimiz, gelişmiş sektörlerimiz var. İki tarafın ortak çıkarına çalışmak, özellikle savunma meselelerinde.