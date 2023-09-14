Özgür Özel Genel Başkan Adayı Olacak mı? CHP Genel Başkanı ile ne görüştü? Merak edilen soruların yanıtlarını CHP Grup Başkanı Habertürk'e anlattı.

Özgür Özel Genel Başkan Adayı Olacak mı? CHP Genel Başkanı ile ne görüştü? Merak edilen soruların yanıtlarını CHP Grup Başkanı Habertürk'e anlattı.

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına aday olacak CHP Grup Başkanı Özgür Özel 38. Olağan Kurultayında aday olup olmayacağını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Habertürk'ten Çimen Çetin'e anlattı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayında aday olup olmayacağı konusunda tartışmalar sürerken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Habertürk'e konuştu. Özel, CHP Genel Başkanlığı için “Adayım” dedi.

CHP Grup Başkanı Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi de anlattı ve görüşmenin çok samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU?

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP’de başlayan değişim tartışmalarının öncü isimlerinden olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda sorumluluktan kaçmayacağını söylemişti. Özel, genel başkanlık için adaylık kararı aldığında bunu önce ailesi ardından da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile paylaşacağını da ifade etmişti. Özel, Habertürk'e yaptığı açıklamada “adaylık” tartışmalarına son noktayı koydu. Özel, "CHP Genel Başkanlığına adayım” dedi.

Özel, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP lideri ile görüştüğünü açıklamış, 15 Eylül Cuma günü CHP Genel Merkezi’nde yapacağı basın toplantısında kurultay sürecine dair değerlendirmelerde bulunacağını ifade etmişti. CHP Grup Başkanı Özel’in

cuma günü yapacağı açıklamada, kurultay sürecine dair beklenti ve taleplerin yer alacağı tutum belgesi ve adaylığını da kamuoyuna duyuracağı tahmin ediliyor.

İlçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından CHP Parti Meclisi seçimli olağan kurultay tarihini belirleyecek. Kurultayın kasım ayında yapılması bekleniyor. Genel Başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 5’nin imzası gerekiyor.