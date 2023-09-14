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        Haberler Spor Futbol Real Madrid'e şok: 3 futbolcu çocuk pornosu iddiasıyla tutuklandı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu çocuk pornosu iddiasıyla tutuklandı!

        İspanyol polisi, Real Madrid'in 3 genç futbolcusunu reşit olmayanların dahil olduğu cinsel videoları paylaştığı iddiasıyla tutukladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:27
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        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
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        İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, İspanyol polisi ismi açıklanmayan en az üç Real Madrid altyapı oyuncusunu, reşit olmayan bir kişinin yer aldığı cinsel içerikli bir videoyu dağıttıkları iddiasıyla tutukladı.

        RUBIALES OLAYININ ARDINDAN GELDİ

        Tutuklamalar, geçtiğimiz ay Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da Jenni Hermoso'yu dudağından öpen eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales hakkındaki cinsel istismar iddialarının ardından geldi.

        Real Madrid yetkilileri yetkililerinden konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

        El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklara dayandırdığı haberinde tutuklananların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan mağdurun annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığını bildirdi.

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