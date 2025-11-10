Habertürk
        Haberler Gündem Çöken binadan sağ çıkmıştı, ailesini ziyaret etti

        Çöken binadan sağ çıkmıştı, ailesini ziyaret etti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Dilara, hastaneden çıkar çıkmaz, kaybettiği anne, baba ve 2 kardeşinin mezarını ziyaret ederek, dua etti

        Giriş: 10.11.2025 - 19:06 Güncelleme: 10.11.2025 - 19:06
        Çöken binadan sağ çıkmıştı, ailesini ziyaret etti
        Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı, Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim günü 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Binada kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Enkaz altından anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir’in (14) cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

        Psikologlar eşliğinde ailesini kaybettiğinin bilgisi verilen Dilara Bilir, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden bugün saat 14.00 sıralarında taburcu edildi. Dilara Bilir, taburcu olur olmaz kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret edip dua etti. Dilara Bilir, mezarlık ziyaretinin ardından babaannesinin evine yerleşti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

