Comerciantes Unidos - Melgar maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Comerciantes Unidos, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Melgar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Comerciantes Unidos 6 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Melgar 17 puanda ve 3. sırada. Comerciantes Unidos, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Melgar, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 535 kodlu maçı oynayanlar; Comerciantes Unidos galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Melgar galibiyet oranı 0.00.

Comerciantes Unidos son haftadaki Melgar müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Melgar ise Comerciantes Unidos karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Comerciantes Unidos, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

Melgar, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Melgar 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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