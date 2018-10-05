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Comic Con 2018 New York'ta başladı

05.10.2018 - 09:42 | Güncelleme: AA

ABD'nin en büyük eğlence fuarı olarak bilinen Comic Con 2018, New York'ta başladı. Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla katıldığı fuar, ABD’nin en büyük etkinliklerinden sayılıyor

  • 1 Comic Con 2018 New York'ta başladı
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    New York Comic-Con 2018 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı.

  • 2 Comic Con 2018 New York'ta başladı
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    AA'nın haberine göre ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği fuar, ABD’nin en büyük etkinliklerinden kabul ediliyor.

     

  • 3 Comic Con 2018 New York'ta başladı
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    Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ziyaretçiler, erken saatlerden itibaren fuar alanı önünde sıra bekledi.

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    Doğu Yakası'nın en büyük çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.

  • 5 Comic Con 2018 New York'ta başladı
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    Comic-Con 2018, 7 Ekim'e kadar sürecek.

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