Contemporary Istanbul 26 Eylül'de başlıyor

Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu, 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak. 26 - 27 Eylül ön izleme ve 28 Eylül - 1 Ekim genel ziyaret günlerinde Tarihi Haliç atmosferiyle Tersane Istanbul'da sanatseverler yeniden Contemporary Istanbul’da ağırlanacak.

Contemporary Istanbul, Türkiye'deki hızla yükselen kültür ve sanat ortamını, koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşturmak için fuara ilk kez katılacak 21 çağdaş sanat galerisini İstanbul'da ağırlıyor. 4710 Gallery, Tiflis; Arma Gallery, Madrid; Aspan Gallery, Almati; BFM Art Center, Wuzhong City; Bogena Galerie, Saint Paul de Vence; Callirrhoë, Atina; FURIOSA, Meksika; IBI ART Gallery, Johannesburg; INLOCO Gallery, Dubai; IN THE GALLERY, Mayorka; Kalashnikovv Gallery, Johannesburg; Karpuchina Gallery, Prag; Lazy Mike Gallery, Riga; Maze Art Group, Tahran; Omelchenko Gallery, Moskova; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; Sconci Gallery, Dubai; SGR Galeria, Bogota; SISTEMA GALLERY, Moskova; The Why Not Gallery, Tiflis; Yvonne Hohner Contemporary, Karlsruhe’den çağdaş sanat galerileri fuarda ilk kez yer alacak.

ZILBERMAN GALLERY - Azade Köker

Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonuna Katılacak 67 Çağdaş Sanat Galerisi

.artSümer, İstanbul; 193 Gallery, Paris; 4710 Gallery, Tiflis; AB Gallery, Seoul; Ambidexter, İstanbul; Anna Laudel, Düseldorf, İstanbul; Arma Gallery, Madrid; Art On İstanbul, İstanbul; Aspan Gallery, Almati; Bavan Gallery, Tahran; BFM Art Center, Wuzhong City; Bogena Galerie, Saint Paul de Vence; Bozlu Art Project, İstanbul; BüroSarıgedik, İstanbul; Callirrhoë, Atina; C.A.M. Gallery, İstanbul; Collect Gallery, Sofya, İstanbul; C24 Gallery, New York; Dastan, Tahran; den art, Antalya; Dirimart , İstanbul; FURIOSA, Meksika; Galeri 77, İstanbul; Galeri Bosfor, İstanbul; Galeri Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, Ankara; Galeria Joan Gaspar, Barselona; Galeria Senda, Barselona; Gallery Schmidt, Zürih; HOFA, Londra; IBI ART Gallery, Johannesburg; IN THE GALLERY, Mayorka; INLOCO Gallery, Dubai; KAIROS, İstanbul; Kalashnikovv Gallery, Johannesburg; Karpuchina Gallery, Prag; Lazy Mike Gallery, Riga; Leila Heller Gallery, Dubai, New York; Mariana Custodio Gallery, Lizbon, İstanbul; Mark Hachem, Paris, Beyrut; Martch Art Project, İstanbul; Maze Art Group, Tahran; MERKUR, İstanbul, Muse Contemporary, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Omelchenko Gallery, Moskova; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, Londra, İstanbul; Pilevneli, İstanbul; PILOT, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; RED ART Istanbul, İstanbul; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; SANATORIUM, İstanbul; Sconci Gallery, Dubai; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; SGR Galeria, Bogota; Simbart Projects, İstanbul; SISTEMA GALLERY, Moskova; SODA, İstanbul; THE PILL®, İstanbul; The Why Not Gallery, Tiflis; Villa del Arte Galleries, Barselona, Amsterdam; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Yvonne Hohner Contemporary, Karlsruhe; Zilberman I İstanbul, Berlin

ART ON - Damla Sari

İnisiyatifler

Ka Atölye, Ankara; NOKS Art Space, İstanbul; KOLİ Art Space, İstanbul; Kıyı Projects, Antalya

Kurumlar ve Müzeler:

Baksı Müzesi, Bayburt; Borusan Contemporary, İstanbul; Contemporary Istanbul Vakfı, İstanbul; Taksim Sanat, İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından özel olarak sağlanan deniz ulaşımı hizmeti, 26 Eylül ile 01 Ekim tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş'tan kalkan şehir hatlarıyla Hasköy İskelesi'ne erişim sağlayacak. Tersane Istanbul'a sadece 500 metrelik bir yürüme mesafesinde bulunan Hasköy İskelesi sayesinde sanatseverler, trafik sıkıntısı yaşamadan fuara deniz yoluyla kolayca ulaşabilecekler. Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu'nda, İstanbul'un tadını çıkararak deniz yoluyla seyahat etme keyfi sunuyor. Deniz ulaşımıyla, 30.000 sanatseverin fuara ulaşımı planlandı.

.png

Sanatseverler, Tarihi Atmosferde Sanat, Gastronomi ve Müzikle buluşacak.

Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu, sanat, lezzet ve müziği bir araya getirecek. Şehrin önde gelen yeme içme mekanları olan Akali, Cup of Joy, Espresso Perfetto, Momo Bebeköy, Nappo, Petra, Saff ve Sail Loft ile günün sonunda DJ performanslarıyla birleşerek etkinliği sadece bir sanat fuarı algısından çıkarıp şehrin dinamizmini, kültürel çeşitliliğini ve yaratıcı enerjisini kutlayacak.

Bu yıl Contemporary Istanbul 18. edisyonunda öne çıkan projeler:

BOZLU ART PROJECT - Ercan Akın

1. CI Photo Focus

Fotoğrafın bir sanat formu olarak önemini, güncel fotoğrafçılık pratiğinde çalışan sanatçı, galeri ve yayınları bir araya getiren 1. CI Photo Focus, Photo London'ın Danışma Kurulu Üyesi olan ve Sotheby's Fotoğraf Bölümü'nün eski Direktörü Simone Klein rehberliğinde gerçekleşecek.

Fotoğrafçılığın yeniliklerini ve yaratıcı ifadelerini bir araya getiren bu yeni fuar platformunda, sanatçılar, galeriler ve ziyaretçiler arasında canlı diyaloglar teşvik edilecek. Borusan Contemporary'nin özel koleksiyonunun da yer aldığı bu platformda 20 uluslararası sanatçının eserlerine yer verilecek. 1. CI Photo Focus; Danışma Kurulu Üyeleri Ansen, Coşar Kulaksız, Kumru Eren, Leyla Ünsal, Sarp Kerem Yavuz, Tony Ventura, iş birliğinde gerçekleşecek.

193 GALLERY - Vitturi

Contemporary Istanbul’da yer alacak özel projeler:

Akbank’ın ana partnerliği üstlendiği fuarda; Akbank Sanat standında Hasan Bülent Kahraman küratörlüğündeki “Şaka” adlı sergisi, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin ortak partnerliğinde, Art Basel’den sonra BMW Electric AI Canvas projesi, Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea işbirliği ile gerçekleşecek LG OLED ART projesi, her yıl farklı bir programla dikkat çeken CIF Dialogues by İGA ART konuşmaları ve İstanbul çemberinin dışına taşan Anadolu'nun birçok şehrinde hızla gelişen çağdaş sanat girişimlerinin eserleri fuarda yer alacak.

SCONCI GALLERY - Annalù

Bu yıl üçüncü edisyonunda dış mekan, heykel ve enstalasyonlardan oluşan The Yard, Cenevre'deki (MAH) Musée d'art et d'histoire'ın Direktörü Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşecek. Endüstriyel nesnelerin sanat eserlerine dönüştüğü bu sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluşacak.

TOSYALI Holding’in ‘Sürdürülebilir Sanat’ koleksiyonunda yer alan çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yaratılan Varol Topaç’ın bir eseri de Contemporary Istanbul’un 18. edisyonu’nda sergilenecek.

Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu kapsamında gerçekleşecek CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı 27 -29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. İGA İstanbul Havalimanı’nın sanatı dünyayla buluşturduğu İGA ART projesi ile partneri olduğu CIF Dialogues üç ana başlık

altında Tersane Istanbul’da gerçekleşecek: CI Photo Focus, Art in Public Spaces ve Art in Residence. Üç gün sürecek olan konuşma panellerinde, Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde gerçekleşecek Art in Public Spaces, Art in Residency ve Simone Klein moderetörlüğünde ise; CI Photo Focus panelleri dikkat çekici içeriklerle izleyicilere sunulacak.

DIRIMART - Çağla Ulusoy

Contemporary Istanbul Ziyaret Saatleri

Ön İzleme:

27 Eylül 2023 | Saatler: 11:00- 16:00

Genel Ziyaret

27 Eylül 2023 | Saatler: 16:00-20:00

28-30 Eylül 2023 | Saatler: 11:00-20:00

01 Ekim 2023 | Saatler: 11:00-19:00

Bilet satışları Eylül’de www.contemporaryistanbul.com adresinde başlıyor.