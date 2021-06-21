'Çöp bandında bebek var' Dedikodu mu, gerçek mi? 0:00 / 0:00

Ekipleri alarma geçiren olay, Trabzon’un Araklı İlçesi’ndeki Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi’nde meydana geldi. Enis Yıldırım’ın haberine göre, çalışanların “Bant üzerinde bebek vardı” söylemleri kulaktan kulağa yayıldı.

Bilgi bir süre sonra ilçe jandarma ekiplerine de ulaştı. Jandarma durumu Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık ivedi soruşturma başlattı. Jandarma da çöp ayrıştırma tesisine giderek bantların üzerinde inceleme yaptı.

Yeni doğmuş bebeği bant üzerinde kimin gördüğünü araştıran jandarma, çalışanlarla da görüşme yaptı.

YENİ DOĞANLARI ARAŞTIRIYORLAR

Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi’ne çöplerin Trabzon’un tamamı ve Rize’nin merkezi ile batı ilçelerinden geldiğini tespit eden jandarma, her iki ilde yeni doğumları araştırmaya başladı. Yeni doğmuş bebeğin çöpe atılma ihtimali üzerinde duran jandarmanın, ayrıştırma noktasında da kan izi olup olmadığını araştırdığı ve işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. 15 bin ton çöp arasındaki arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve polise ait kadavra köpekleri de eşlik ediyor.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.