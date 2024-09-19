Çorbacıların isim kavgası!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da çorbacı işleten akraba iki aile arasındaki isim husumeti yeniden hortladı. Bir taraf diğerinin restoranını bastı. Etraftakilerin araya girmesi ile baskın olaysız son buldu.
Giriş: 19.09.2024 - 23:29 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:29
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da çorbacı işleten akraba iki aile arasındaki isim husumeti yeniden hortladı.
Bir taraf diğerinin restoranını bastı.
Etraftakilerin araya girmesi ile baskın olaysız son buldu.
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