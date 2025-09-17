Özellikle bölgedeki bazı mahallelerde evsel atık sularının nehre bırakıldığını anlatan Hız, "Burada maalesef bazı mahallelerin, köylerin dere güzergahı boyunca evsel atık suları halen dereye veriliyor. Bu atık suların zaten tamamının dereye verilmesi kesilmeden bu dereyi temizlememiz mümkün değil. Çünkü önce kaynağı kurutmamız lazım. Dereyi ne kadar temizlerseniz temizleyin ki daha önce burada Devlet Su İşleri ıslah çalışması da yaptı, 2 ay sonra dere yine eski haline geldi. Neden? Çünkü kirleticiler halen verilmeye devam ediyor. Yani evsel atık sularının kesinlikle dereye deşarjının önlenmesi lazım. Diğer kaçak deşarjlarının önlenmesi lazım ki dere temizlenebilsin" diye konuştu.