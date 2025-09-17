Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Çorlu Deresi'ndeki kirliliğe inceleme başlatıldı | Son dakika haberleri

        Çorlu Deresi'nde evsel atıkların arıtılmadan verildiği tespit edildi: İnceleme başlatıldı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bölge halkının şikâyetiyle yapılan denetimlerde, evsel atık suların, arıtılmadan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait yağmur suyu kanalları üzerinden, Çorlu Deresi'ne verildiği tespit edildi. TESKİ'den yapılan açıklamada, yağmur suyu hatlarında kaçak deşarj olabileceği belirtilerek, konunun araştırıldığı bildirildi. Çevre yüksek mühendisi Halil Hız ise Ergene Nehri'nde önce kirliliğin kaynaklarının kurutulması gerektiğine dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 14:51 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:51
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi'nin geçtiği Ergene'nin Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet mahallelerinde artan koku şikâyetleri üzerine, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        TESKİ'nin bölgedeki kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları kontrol edildi.

        Kontroller sonucu, Sağlık Mahallesi'nden evsel atık sularının bir kısmının arıtılmadan, 3 ayrı noktadan yağmur suyu kanalları aracılığıyla Çorlu Deresi'ne bırakıldığı tespit edildi.

        Denetimlerde ayrıca, arıtılmadan deşarj edilen atık sulardan alınan numuneler analize gönderilirken, sonuçlarına göre Çevre Kanunu gereğince gerekli işlemlerin yapılacağı bildirdi.

        TESKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bölgede arıtılmadan deşarj yapılmasının söz konusu olmadığına yer verildi. Yağmur suyu hatlarına kaçak deşarj olabileceğine belirten TESKİ yetkilileri, konuyla ilgili ekiplerin araştırmasının sürdüğünü belirtti.

        Çevre yüksek mühendisi Halil Hız, Çorlu Deresi'nin kirliliğinin yıllardan bu yana devam ettiğine dikkat çekerek, "Yıllardır burada plansız sanayileşme, plansız kentleşme sonucunda tüm atık sular bu dereye verilmiş maalesef ve yıllardır burada bir kirlilik birikmiş. Sanayi kendisini kısmen de olsa kontrol altına aldı. Kontrolsüz deşarjlar var. Derede ana kirleticiler neler? Bir; sanayi kirleticileri. İki; maalesef evsel atık sular halen dereye yakıyor. Üç; dere etrafındaki plansız yerleşimlerden hayvan barınaklarından gelen kirleticiler var. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklı, gübrelemeden kaynaklı kirleticiler dereye geliyor. Tabii yıllardır bu kirliliğin hepsinin dereye verilmesi sonucunda bu durumla karşı karşıyayız. Şu anda bunu düzeltmek için sanayi kirliliğinin önlenmesi lazım, evsel atık suların kesinlikle dereye akmaması lazım. Dere etrafında dereye atık su veren işletmelerin kapanması lazım ki bu kirliliklerden önce kirletici kaynakları keseceğiz, sonra dereyi temizleyeceğiz" dedi.

        Özellikle bölgedeki bazı mahallelerde evsel atık sularının nehre bırakıldığını anlatan Hız, "Burada maalesef bazı mahallelerin, köylerin dere güzergahı boyunca evsel atık suları halen dereye veriliyor. Bu atık suların zaten tamamının dereye verilmesi kesilmeden bu dereyi temizlememiz mümkün değil. Çünkü önce kaynağı kurutmamız lazım. Dereyi ne kadar temizlerseniz temizleyin ki daha önce burada Devlet Su İşleri ıslah çalışması da yaptı, 2 ay sonra dere yine eski haline geldi. Neden? Çünkü kirleticiler halen verilmeye devam ediyor. Yani evsel atık sularının kesinlikle dereye deşarjının önlenmesi lazım. Diğer kaçak deşarjlarının önlenmesi lazım ki dere temizlenebilsin" diye konuştu.

        Hız, açıklamasında ayrıca, "Evsel atık su içinde her türlü kirletici var. Yani bugün evsel atık su dediğimiz o şehirden, o yerleşimden gelen atık su. Orada bir sürü imalathane var, tesis var, geri dönüşüm tesisi var. Evsel atık su dediğimiz atık suyla beraber bu tesislerin tamamının suyu da dereye geliyor maalesef ve kokunun sebebi işte kokunun sebebi sanayiler, emisyonlar, atık su, dereye yapılan kontrolsüz deşarjlar ve vidanjörle yapılan deşarjlar da var. Bazı vidanjörler getiriyorlar suyu bir yerlerden alıyorlar, kokan suları, kirli suları dereye deşarj ediyorlar ve bu koku, bu kirlilik dere boyunca geçtiği tüm yerlerden hissediliyor" şeklinde konuştu.

        Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Cansu Tufan, evsel atıkların dereye bırakılmasının kokuyu tetiklediğini ifade ederek, "Bıktık, yıllardır bu kokuyla mücadele ediyoruz. Hiçbir şekilde çözüme gidilmiyor. Cezalar uygulanıyor ama yine her akşam kokuyu yine hissediyoruz. Kapı, cam açamıyoruz. Evsel atıkları da dereye bırakıyorlar, bu da kokuyu daha çok tetikliyor. Yaşanmaz bir hale geldi buraları. Denetimler var ama her akşam koku da var. Denetimler arttırılmalı, kontroller yapılmalı. Temiz bir şehirde yaşayalım, Ergene'yi seviyoruz, Ergene'mizi güzelleştirelim" diye konuştu.

        Mahalleli Emral Baykal ise yaşanan kokunun dayanılmaz hale geldiğini söyleyerek, "Gece bizi uykumuzdan uyandırıyor, genizlerimizi yakıyor bu koku. Bir de evsel atıkların dereye bırakılması bizi çok rahatsız ediyor. Çocuklarımızın da geleceğini düşünmek zorundayız biz. Yakınlarımızı da kaybettik hastalıklardan. Cezaların biraz daha ağır olmasını istiyoruz. Denetimleri yetersiz buluyoruz, yeterli olmuş olsaydı bu kadar ağır koku olmazdı" ifadelerini kullandı.

