Corona Virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusu Corona Virüsü haritasını ve son durumu merak eden vatandaşların gündeminde. Corona Virüsü salgını 104 ülkede 109 bin vaka ile etkili oluyor. Dünya geneleinde Corona Virüsü kaynaklı ölüm sayısı ise 3 bin 700'e yaklaştı. Ç,n'in ardından en büyük hasarı alan İtalya'da bir günde 133 kişi Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İşte Corona Virüsü salgınında yaşanan son gelişmeler...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde resmi Twitter adresinden paylaştığı mesajda Corona Virüsü ile ilgili son durumu paylaşırken, Türkiye'de vakanın olmadığını söyledi ve vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı."

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

Bakan Koca açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hazırlanmış Corona Virüsü haritasını da paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN 14 GÜN KURALI!

Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise özellik yurt dışından gelen vatandaşların dikkat etmesi gereken 14 gün kuralını hatırlattı. 14 gün kuralında, yurt dışında gelenlerin, 14 gün boyunca evlerinde mümkün olan en az insanla temas kurarak geçirmeleri öneriliyor. Soğuk algınlığı belirtisi gösterenler ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2020

ÇİN'DE CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLÜM SAYISI 3 BİN 122 OLDU

AA'da yer alan habere göre Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise vaka sayısı 80 bin 735’e ulaştı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 366'YA YÜKSELDİ

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Yeni tip koronavirüsten İtalya'da 24 saat içinde 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 7 bin 375'e çıktı. İtalya'da son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina'da da Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

FRANSA, İTALYA'YI TAKİP EDİYOR

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti.

ALMANYA'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI 847'YE ÇIKTI

Kovid-19 vaka sayısı Almanya'da 847'ye, Belçika'da 200'e, Avusturya'da 99'a, Çekya'da 26'ya, Polonya'da 19'a, Macaristan'da 7'ye ve Slovakya'da 3'e yükseldi. İngiltere'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 273'e yükseldi. Başkent Londra'da salgına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI 600'Ü AŞTI

İspanya'da yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı ise 600'ü aştı. Madrid özerk yönetimi, 8 ölüm ve 202 vaka ile ülkede Kovid-19'un en fazla görüldüğü bölge oldu. İsviçre'de de 2'ye çıkan ölü sayısının yanı sıra toplam vakaların 332'ye ulaştığı bilgisi verildi.

İRAN'DA CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE CAN KAYBI 194'E YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi.