Nicolas Pepe, Trabzonspor'a transfer oldu! İşte transferin detayları Trabzonspor, Arsenal'den ayrılan tecrübeli orta saha Nicolas Pepe'yi transfer ettiğini duyurdu. Bir yıllık sözleşme imzalanan yıldız oyuncuya 1 milyon 600 bin Euro imza ücreti, 1 milyon 750 bin Euro ise yıllık ücret ödenecek

Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi renklerine bağladı! Bir yıllık sözleşme imzalanan yıldız oyuncuya 1 milyon 600 bin Euro imza ücreti, 1 milyon 750 bin Euro ise yıllık ücret ödenecek. Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Euro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."