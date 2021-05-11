Çorum'da tam kapanma döneminde ihtiyaç sahiplerine 12 milyon 903 bin lira destek sağlandı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, salgından etkilenen kişilere il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Yardımların nakdi ve ayni olarak teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakıflara yapılan başvurular neticesinde 869 aileye 229 bin 291 lira değerinde gıda paketi, 2 bin 286 aileye 1 milyon 57 bin 157 lira nakit destek ve devletimizin başlatmış olduğu tam kapanma yardımı kapsamında 10 bin 561 aileye 11 milyon 617 bin 100 lira nakit yardım desteği sağlanmıştır. Ayrıca bu süreç içinde 31 bin 496 haneye toplamda 1 milyon 55 bin 100 kilogram patates ve soğan ayni yardımı ulaştırılmıştır. Tam kapanma döneminde vatandaşlarımıza toplam 12 milyon 903 bin 548 lira destek sağlanmıştır."