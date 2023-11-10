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HÜLYA KOÇYİĞİT



1954 & 2023... Rakamlar dışında değişen bir şey yok Ata’m… Sevgin de özlemin de aynı kalbimde; sana verdiğim sözleri tutmuş olmanın huzuru ve mutluluğu var içimde. Gücümü hep senden, ilkelerinden ve Cumhuriyet’ten alarak, sanatın ışığı hiç sönmesin diye çok çalıştım. İşimi layıkıyla yapan bir sanatçı olabildiysem bunu, sana ve Cumhuriyet’e borçlu olduğumu hiç unutmadım. Bir kez daha sevgi, saygı ve minnet ile...