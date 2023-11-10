Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı
TÜRKAN ŞORAY
Ata’m... Daima senin aydınlattığın yolda, yürüyeceğiz...
HÜLYA KOÇYİĞİT
1954 & 2023... Rakamlar dışında değişen bir şey yok Ata’m… Sevgin de özlemin de aynı kalbimde; sana verdiğim sözleri tutmuş olmanın huzuru ve mutluluğu var içimde. Gücümü hep senden, ilkelerinden ve Cumhuriyet’ten alarak, sanatın ışığı hiç sönmesin diye çok çalıştım. İşimi layıkıyla yapan bir sanatçı olabildiysem bunu, sana ve Cumhuriyet’e borçlu olduğumu hiç unutmadım. Bir kez daha sevgi, saygı ve minnet ile...
FİLİZ AKIN
Bugün eğer özgür bir ülkede yaşıyorsak, Cumhuriyet kadınları olarak mesleklerimizi yapabildiysek, sevgi, saygı görüp alkışlanlanma şerefini tadabildiysek eğer, kendi ayaklarımız üzerinde durup başlarımız dik yürüyebiliyorsak senin sayendedir. Bugün olduğum her şey için sana minnettarım ve seni ebediyete uğurladığımız gün saat 9'u 5 geçe kalbimizi yoklayalım. Eğer hala atıyorsa sen oradasın ve ölmedin demektir Yüce Ata'm...
FAZIL SAY
Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyoruz. İzindeyiz. 10 Kasım 2023...
DEMET AKBAĞ
1881 - 1938... Mustafa Kemal Atatürk...
ZAFER ALGÖZ
Yaşa Mustafa Kemal Paşa… Adın yazılacak mücevher taşa… Sonsuza kadar özlem ve saygıyla...
TARKAN
Sen rahat uyu Ata'm…
TOLGA ÇEVİK
Saygıyla, minnetle ve her geçen gün artan bir özlemle anıyorum...
KENAN DOĞULU
Bizim için ölümsüz ve unutulmazsın Ata'm... Bize en büyük armağanın olan Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yaktığın ışığın altında gururla yürümeye devam ediyoruz.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
Bıraktığın iz asla silinmez.
DEMET SAĞIROĞLU
Cümleleri ne kadar süslesek de, sana olan özlemimizi ifade edemez Ata'm... Büyük saygı, sevgi ve minnetle...
YONCA LODİ
Çocukken, yokluğunuza bastırdığımız kasımpatları gibi yaprak yaprak döküldüğümüz zamanlarımız var. Yine gücümüzü yolunuzdan alıp devam ederiz Ata'm... Ama daha çok özleyerek, anarak, anlayarak… Rahmet içinde uyuyunuz...
ARDA TURAN
Geleceğe umutla bakabiliyorsak, imkansız nedir bilmiyorsak hepsi senin sayende Ata'm. Senin açtığın yolda, gösterdiğin hedefe son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Kalbimizde senin sevginle, seni gururlandırmak için çalışacağız. Sonsuz sevgiyle…
VOLKAN KONAK
Eser durursun hafızamda. Işığım benim... Mustafa Kemal Atatürk...
FERHAT GÖÇER
Saygıyla ve özlemle…
MURAT BOZ
Özlemle…
ÇAĞLA ŞIKEL
Saygı, minnet ve özlemle... Sen rahat uyu Ata'm, izindeyiz.
NİLGÜN BELGÜN
Her daim özlemle, saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum…
Biz Cumhuriyet kadınları sana minnettarız Ata'm... Mustafa Kemal Atatürk...
RIZA KOCAOĞLU
Ata'mızı saygı ve özlemle...
SERKAN ALTUNORAK
10 Kasım...
AYÇA ERTURAN
Yüreğimin içi Ata'm...