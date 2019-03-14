Çorum Emniyet Müdürlüğü engelli işçi alacak. İşte başvuru şartları
ÇORUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 18 Mart 2019
Yayınlanma Tarihi : 14 Mart 2019
Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Genel Hususlar:
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
B) Özel Hususlar:
1) Türk vatandaşı olmak
2) 18 Yaşını Tamamlamış Olmak
3) Askerliğini fiilen yapmış veya muaf olmak
4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5) Türk ceza kanunun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anyasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edemin ifasına fesat karıştırma,suçundan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6 )Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
8) Yaptırılacak Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
9) Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporu almış olmak
10) Talep Şartlarının Taşımadığı Sonradan Anlaşılan Başvurular İlan Sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
11) Diğer Hususlarda İlgili Mevzuat/Yönetmelik Hükümlerine Göre Hareket Edilir.
12) Talep sahibi kamu kurumunca talebe başvuru yapan adaylardan istenilecek diğer bilgi/belgeler ile yapılacak olan yazılı/sözlü sınava ilişkin bütün duyuruların www.corum.pol.tr adresinden takip edilmesi, tereddüt edilen hususlarda ise ilgili kamu kurumu ile iletişim kurulması gerekmektedir.
Meslek Bilgileri
|Meslek
|Deneyim (Yıl)
|Öğrenme Türü
|Beden İşçisi (Genel)
KişiselBilgiler
|Cinsiyet
|Yaş Aralığı
|Boy Aralığı
|Kilo Aralığı
|Kadın
|18---35 (18.03.2001 - 14.03.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)
|-
|-
|Erkek
|18---35 (18.03.2001 - 14.03.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)
|-
|-
Öğrenim Bilgileri
|En Az Öğrenim Seviyesi
|İlköğretim
|En Fazla Öğrenim Seviyesi
|Lisans
Kura Bilgileri
|Kura Yeri
|Kura Tarihi
|Kura Saat Dilimi
|ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT EĞİTİM SALONU
|27.03.2019
|10:00 - 11:00
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer :
Çalışma Adresi : KARAKEÇİLİ MAH. FUAR CAD. NO:1
ÇORUM MERKEZ
ÇORUM / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALACA, BAYAT/ÇORUM, ÇORUM MERKEZ, İSKİLİP, KARGI, MECİTÖZÜ, ORTAKÖY/ÇORUM, OSMANCIK, SUNGURLU, BOĞAZKALE, UĞURLUDAĞ, DODURGA, LAÇİN, OĞUZLAR
rtibat Bilgileri
|Adı Soyadı
|Ünvanı
|Telefon No
|0 364 224 10 09
|E-Posta
|corumpersonel@egm.gov.tr
Diğer Bilgiler
|İşveren Türü
|Kamu
|Toplam Açık İş Sayısı
|2
|Çalışma Şekli
|Daimi / Tam Süreli
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