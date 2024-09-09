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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı Ankara'da oynanacak - Futbol Haberleri

        Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı Ankara'da oynanacak

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçının Ankara'da oynanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:10 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:10
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        Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı Ankara'da!
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        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının yeri belli oldu.

        Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacağımız Ahlatcı Çorum FK müsabakası Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında da müsabakanın Aktepe Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

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