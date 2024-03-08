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        Hattuşa'da Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve meditasyon etkinliği yapıldı

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:54 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:13
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        Hattuşa'da Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve meditasyon etkinliği yapıldı
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        Çorum’un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi.

        Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen, aktivist ve rehber Nilüfer Mavideniz'in organize ettiği etkinlik kapsamında ilçeye gelen kadınlar, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ı ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından kadınlar, Hitit Yolu'nun 6 kilometrelik parkurunu oluşturan Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşünün ardından meditasyon yaptı.

        Etkinlik kapsamında ayrıca dans gösterisi düzenlendi.

        Mavideniz, AA muhabirine, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Nilüfer Mavideniz, "Yürüyüşümüz esnasında doğanın kendi doğamızla bir araya nasıl geldiğini, yaşamımızdaki uyum, denge, kolaylık ve hafifliğin hissedilebilir edinimleri aktardık. Dünya Kadınlar Günü’nde bu meditatif etkinlikte birlik ve beraberlik içinde buluşup doğa ile iç içi çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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