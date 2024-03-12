İskilip Kaymakamı Polat, başarılı öğrencileri ağırladı

Ziyarete okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, makamında kabul ettiği Ebussuud Efendi Ortaokulu öğrencileri ile sohbet etti.

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