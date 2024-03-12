İskilip Kaymakamı Polat, başarılı öğrencileri ağırladı
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çeşitli branşlardaki okul sporlarında dereceye giren öğrencileri kabul etti.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çeşitli branşlardaki okul sporlarında dereceye giren öğrencileri kabul etti.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, makamında kabul ettiği Ebussuud Efendi Ortaokulu öğrencileri ile sohbet etti.
Öğrencileri elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik eden Polat, başarılarının devamını diledi.
Ziyarete okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.