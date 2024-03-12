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        Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ üyesi yakalandı

        Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:41
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        Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ üyesi yakalandı
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        Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

        Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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