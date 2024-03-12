Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ üyesi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.

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