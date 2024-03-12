Laçin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Etkinliğe Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erdinç Karakülah, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Bir Gençlik" adlı tiyatro oyununun sahnelendiği programda okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri gösteriler sundu.

Çamlıca Ortaokulu öğrencileri tarafından Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Çorum'un Laçin ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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