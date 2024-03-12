Çorum'da otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralandı, sürücü ise motosikleti ve yaralıyı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

A.Ö. idaresindeki 19 KK 502 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet, Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de çarpıştı.

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