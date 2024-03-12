Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 420 lira ceza uygulandı

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek ve dur ihtarına uymamak"tan 45 bin 420 lira ceza uygulandı.

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