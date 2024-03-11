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        Çorum FK, Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 16 Mart Cumartesi günü evinde Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:58
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        Çorum FK, Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 16 Mart Cumartesi günü evinde Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı gerçekleştirdi.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Manisa FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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