Çorum FK, Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 16 Mart Cumartesi günü evinde Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 16 Mart Cumartesi günü evinde Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Manisa FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
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