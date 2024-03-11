Çorum Valisi Dağlı, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutladı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında İstiklal Marşı'nın Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesini destansı şekilde anlattığını vurguladı.

İstiklal Marşı'nın her kelimesinde ecdadın inanmışlığı ve kararlılığının nakşedildiğine dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, her dizesine yüklediği birlik, bağımsızlık ve inanç değerleri ile medeniyet yolunda verdiği öğütlerle, bir milletin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, büyük bir azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı, milli mücadele ruhumuzu, vatan sevgimizi, bağımsızlığa olan tutkumuzu en güzel şekilde yansıtmaktadır. Türk milletinin vatanı ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayacağını ve vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Üstadın 'Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' veciz sözleriyle, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."