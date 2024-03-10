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        Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:43 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:43
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        Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sezgin K. idaresindeki 19 TV 310 plakalı otomobil, Çorum Alaca kara yolu Hatap Barajı yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sevim K, Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı.

        Kazada araçta sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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