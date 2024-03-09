Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Kadınlar Günü kutlamaları

        Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, kadın polis memurlarını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Kadınlar Günü kutlamaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, kadın polis memurlarını ağırladı.

        Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama Oteli'ndeki programda bir araya geldiği kadın polislere sohbet etti.

        Kadın meslektaşlarının Kadınlar Günü'nü kutlayan Pehlivan, çalışmalarında başarı diledi.

        - Kaymakam Köse'den şehit annesine ziyaret

        Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, 1994'te Şırnak'ta vatani görevini yaparken teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Komando Er Osman Aydoğdu'nun annesi Fatma Aydoğdu'yu ziyaret etti.

        Köse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İbek köyündeki evinde ziyaret ettiği Aydoğdu'nun Kadınlar Günü'nü kutlayarak, talepleri ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Köse, "Aziz şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Onların dertleri bizim derdimiz, onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri bizim başımızın tacıdırlar. Fatma teyzemizin sıkıntı ve sorunlarını dinlemek ve gidermek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için buradayız." dedi.

        Şehit annesi Fatma Aydoğdu ise "Allah devletimize zeval vermesin. Hiçbir eksiğim yok, her şeyim var. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

        - Laçin'de Kadınlar Günü kutlaması

        Çorum'un Laçin ilçesindeki Laçin Özel Bakım Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, etkinlikte kadınlarla birlikte pasta kesti.

        Şimşek, karanfil dağıttığı kadınlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

        Etkinliğe Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Hattuşa'da Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve meditasyon etkinliği yapıld...
        Hattuşa'da Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve meditasyon etkinliği yapıld...
        Çorum Valisi Dağlı, ramazan öncesi asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Çorum Valisi Dağlı, ramazan öncesi asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Çorum'da restore edilen tarihi Ulu Cami ibadete açıldı
        Çorum'da restore edilen tarihi Ulu Cami ibadete açıldı
        Hitit Üniversitesinin "Bilim ve Teknoloji Festivali" başladı
        Hitit Üniversitesinin "Bilim ve Teknoloji Festivali" başladı
        Çorum'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Çorum'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü