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        Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş eden kişiler aranıyor

        Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş ederek kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:53
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        Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş eden kişiler aranıyor
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        Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş ederek kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde M.B, M.C, F.K. ve M.M. tarafından darp edilen E.B ve R.G, olay yerinden otomobille kaçarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

        Darp ettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden tabanca ile ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine acil servis önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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