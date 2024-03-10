Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş eden kişiler aranıyor

Darp ettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde M.B, M.C, F.K. ve M.M. tarafından darp edilen E.B ve R.G, olay yerinden otomobille kaçarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş ederek kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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