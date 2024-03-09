Çorum'da kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı.
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı.
H.S. (41) idaresindeki 35 HD 0520 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu OSB kavşağında S.A'nın (51) kullandığı 34 LK 2212 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.A. ile annesi N.A. (79), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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