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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:44
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Ercan G. idaresindeki 31 AAL 040 otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi ile Bahçelievler 6. Sokak'ın kesiştiği kavşakta Yasin A'nın kullandığı 19 ADL 194 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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