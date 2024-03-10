Çorum'da bir kişi tüfekle kazara kendini yaraladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kazara tüfekle kendini vuran kişi tedavi altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kazara tüfekle kendini vuran kişi tedavi altına alındı.
Çamoluk köyünde Enes L. (23), evde elinde tuttuğu tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralanan genç, kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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