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        Çorum'da bir kişi tüfekle kazara kendini yaraladı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kazara tüfekle kendini vuran kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:52
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        Çorum'da bir kişi tüfekle kazara kendini yaraladı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kazara tüfekle kendini vuran kişi tedavi altına alındı.

        Çamoluk köyünde Enes L. (23), evde elinde tuttuğu tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karın bölgesinden yaralanan genç, kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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