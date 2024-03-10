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        Çorum Valisi Dağlı'dan ramazan mesajı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ramazan ayının gelmesi nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:27
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        Çorum Valisi Dağlı'dan ramazan mesajı
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ramazan ayının gelmesi nedeniyle mesaj yayımladı.

        Dağlı, mesajında, ramazanın oruç tutmanın yanı sıra yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı, inananların kendi içinde muhasebe yaptığı, nefsini terbiye ettiği ve sonunda bayrama ulaştığı bir ay olduğuna işaret etti.

        İnsanların ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak israftan kaçınması gerektiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

        "Gösterişten uzak mütevazi sofralarımızda eş, dost, akraba ve komşuların yanı sıra ihtiyaç sahiplerini, kimsesizleri, yetimleri, üniversite öğrencilerini, ilimizde misafir ettiğimiz depremzedeleri, aziz şehitlerimizin yakınlarını ve kahraman gazilerimizi ağırlamaya özen gösterelim. Yapacağımız yardımları da kimsenin mahcubiyet duygusu hissetmesine sebebiyet vermeden mümkün olan en gizli şekilde yapalım. Yanımızda iftarlık yemeğimizi de getirerek ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına konuk olmayı, hayır dualarını almayı da ihmal etmeyelim. Konuk olduğumuz evin ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmeye, imkanlarımız ölçüsünde eksiklerini gidermeye gayret edelim. Ramazan ayı boyunca şahsen uygulamaya hassasiyet göstereceğim bu hususları başta kamu kurumlarımızın yöneticileri olmak üzere siz değerli Çorumlu vatandaşlarımıza da özellikle tavsiye ediyorum. Mekanların değiştiği ancak kişilerin değişmediği iftarlarda bulamadığımız manevi huzuru bu sofralarda, bir yetimin, bir ihtiyaç sahibi çocuğun başını tebessümle okşayıp sevindirirken bulacağımızdan hiç şüpheniz olmasın."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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