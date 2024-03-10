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        Çorum'da atıl belediye binasından hırsızlık girişimi vatandaşların tepkisiyle önlendi

        Çorum'un Alaca ilçesinde, eski belediye binasındaki kalorifer peteklerini çalmaya çalışan kişiler, vatandaşların müdahalesiyle petekleri bırakarak binadan uzaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 23:55
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        Çorum'da atıl belediye binasından hırsızlık girişimi vatandaşların tepkisiyle önlendi
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, eski belediye binasındaki kalorifer peteklerini çalmaya çalışan kişiler, vatandaşların müdahalesiyle petekleri bırakarak binadan uzaklaştı.

        Alaca Belediyesinin Özhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski hizmet binasının penceresinden bahçeye kalorifer peteği atıldığını gören vatandaşlar, binadaki şüphelilere tepki gösterdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli şahıslar kalorifer peteklerini bırakarak, binadan uzaklaştı.

        Polis ekiplerince bahçede yapılan aramada çok sayıda kalorifer peteği ve kırılmış kilit bulundu.

        Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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