Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi

        Çorum'da polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 02:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 02:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde uygulama yaptı.

        926 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi.

        Uygulamalarda 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Filistinliler'in Mescid-i Aksaya girişini engelledi
        İsrail, Filistinliler'in Mescid-i Aksaya girişini engelledi
        Motosikletli saldırganın vurduğu 2 kişiden biri öldü
        Motosikletli saldırganın vurduğu 2 kişiden biri öldü
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        "Kadıköy'e gelen yatıyor!"
        "Kadıköy'e gelen yatıyor!"
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!
        "Last dance" berabere!
        "Last dance" berabere!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?

        Benzer Haberler

        Çorum'da atıl belediye binasından hırsızlık girişimi vatandaşların tepkisiy...
        Çorum'da atıl belediye binasından hırsızlık girişimi vatandaşların tepkisiy...
        Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Çorum Valisi Dağlı'dan ramazan mesajı
        Çorum Valisi Dağlı'dan ramazan mesajı
        Çorum'da bir kişi tüfekle kazara kendini yaraladı
        Çorum'da bir kişi tüfekle kazara kendini yaraladı
        Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş eden kişiler aranıyor
        Çorum'da hastane bahçesinde silahla ateş eden kişiler aranıyor
        Çorum'da kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
        Çorum'da kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı