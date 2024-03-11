Çorum'da kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi

926 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde uygulama yaptı.

Çorum'da polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza uygulandı.

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