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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da belediye başkan adaylarını tanıttı

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:19
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da belediye başkan adaylarını tanıttı
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Babacan, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, "DEVA Belediyeciliğinin Etik Kurallar Bildirgesi"ni yayınladıklarını, adayların 3 sayfalık bildirgeyi imzaladıktan sonra aday olabildiğini söyledi.

        Babacan, "DEVA, milletimiz. Milletimizin iradesiyle sorunlarımızı çözeceğiz. Milletimizin iradesiyle, meşru, demokratik siyasetle bu ülkenin sorunlarını hep beraber çözeceğiz. Biz diyoruz ki artık zaman, yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman yeni bir yol çizme zamanı. Zaman mevcut siyasi anlayışı, iktidarıyla, muhalefetiyle bir kenara itip, yepyeni bir siyasi anlayışı ülkemize getirme zamanı." dedi.

        Babacan, konuşmasının ardından partisinin Çorum Belediye Başkan adayı Yunus Emre Özdemir, Alaca Belediye Başkan adayı Talip Dikinen, İskilip Belediye Başkan adayı Mustafa Gökmen ve Sungurlu Belediye Başkan adayı Orhan Veli Yalçın'ı sahneye davet ederek, kamuoyuna tanıttı.

        Toplantıya, DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Zehra Sucu Benli ile partililer katıldı.

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