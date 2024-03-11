Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Çorum FK'ye galibiyet pirimi

Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, Trendyol 1. Lig'in 26 haftasında lider Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK futbolcularına pirim vereceğini bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Eyüpspor maçı öncesi Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ı telefonla arayarak, başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

Görüşmede Yalçın'a, galibiyet halinde takıma pirim vereceğini söylediğini aktaran Aşgın, "Alınan galibiyet sonrası prim sözümüzü yerine getireceğiz. Şehrin takımı olan Çorum FK’ye herkesin sahip çıkması gerekiyor. Çorum FK’miz aldığı galibiyetlerle bizleri gururlandırıyor. Bu zamana kadar hukuki zemin içerisinde her türlü yardımı verdik, vermeye de devam ediyoruz. Alınan galibiyetler bizleri ve tüm Çorum halkını sevindiriyor, mutlu ediyor. İnşallah takımımızı Süper Lig’de de mücadele ederken göreceğiz." ifadelerini kullandı.