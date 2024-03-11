Çorum Valisi Dağlı, Boğazkale'yi ziyaret etti

Törenin ardından Kaymakam Yıldız, Vali Zülkif Dağlı ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'a kursiyerlerce yapılan, Hitit figürlerinin yer aldığı rölyef tablo hediye etti.

Dağlı, ilçede ilk olarak Atman ailesince yaptırılacak Ömer Atman 4-6 Yaş Kuran Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

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