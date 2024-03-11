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        Çorum Valisi Dağlı, Boğazkale'yi ziyaret etti

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:21
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        Çorum Valisi Dağlı, Boğazkale'yi ziyaret etti
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesini ziyaret etti.

        Dağlı, ilçede ilk olarak Atman ailesince yaptırılacak Ömer Atman 4-6 Yaş Kuran Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

        Daha sonra Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ın girişimleriyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kağıt Rölyef Kursu'nda üretilen çalışmaların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Dağlı, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Törenin ardından Kaymakam Yıldız, Vali Zülkif Dağlı ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'a kursiyerlerce yapılan, Hitit figürlerinin yer aldığı rölyef tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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