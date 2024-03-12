Çorum'da 2 kişi bıçakla yaralandı

Kendi imkanlarıyla Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne giden yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre A.Y. ve Y.F. ile aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan S.E, E.K.G, İ.Ş. ve A.Ö. arasında Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.