Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Kaymakam Katırcı, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Uğurludağ ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, şiirler okuyup piyes ve oratoryo sahneledi.

Kaymakam Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, gösterinin ardından ilçede İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Okul öğrencisi Ecrin Kiraz'ın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirini okuduğu etkinlikte Türkçe öğretmenleri Gamze Özenç ve Semra Kizir yönetiminde "İstiklal Marşı Oratoryosu" sahnelendi.

Çorumun Oğuzlar ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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