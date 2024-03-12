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        Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Çorumun Oğuzlar ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:46
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        Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Çorumun Oğuzlar ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Oğuzlar Ortaokulu konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul öğrencisi Ecrin Kiraz'ın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirini okuduğu etkinlikte Türkçe öğretmenleri Gamze Özenç ve Semra Kizir yönetiminde "İstiklal Marşı Oratoryosu" sahnelendi.

        Kaymakam Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, gösterinin ardından ilçede İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        - Uğurludağ

        Uğurludağ ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, şiirler okuyup piyes ve oratoryo sahneledi.

        Uğurludağ Ortaokulu konferans salonundaki etkinliği Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, Belediye Başkanı Remzi Torun, öğretmen ve öğrenciler izledi.

        Kaymakam Katırcı, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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