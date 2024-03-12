Dodurga'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın, etkinlikte "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.