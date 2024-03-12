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        Dodurga'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:05
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        Dodurga'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Dodurga Belediyesi Düğün ve Kültür Salonu'ndaki etkinlikte, "İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

        Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın, etkinlikte "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Galeri
        Galeri

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