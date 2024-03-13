Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde, E.T.S. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Y.M. ve C.S. tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.T.S. tabancayla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde Çiriş 1. Sokak'a gelen E.T.S, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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