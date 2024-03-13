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        Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 06:06 Güncelleme: 13.03.2024 - 06:12
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        Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde, E.T.S. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Y.M. ve C.S. tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.T.S. tabancayla vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı halde Çiriş 1. Sokak'a gelen E.T.S, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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