Çorum'un "asırlık çınarları" oylarını kullandı

96 yaşındaki Safiye Akkoç ve 85 yaşındaki Mehmet Öncül de tekerlekli sandalye ile geldikleri Aşdağul Beldesi Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu'nda oy verdi.

Çorum'da yaşlı vatandaşlar, yakınlarının ya da sağlık görevlilerinin yardımıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.