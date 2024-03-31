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        Çorum'un "asırlık çınarları" oylarını kullandı

        Çorum'da yaşlı vatandaşlar, yakınlarının ya da sağlık görevlilerinin yardımıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:16
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        Çorum'un "asırlık çınarları" oylarını kullandı
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        Çorum'da yaşlı vatandaşlar, yakınlarının ya da sağlık görevlilerinin yardımıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

        Oğuzlar ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan, 81 yaşındaki oğlu Ahmet Turan'ın yardımıyla Çeşme Mahallesi'ndeki Oğuzlar İlkokulu'nda 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        103 yaşındaki Zeynep Kasap da ailesinin yardımıyla Gölbaşı Mahallesi'ndeki Oğuzlar Ortaokulu'nda 1007 numaralı sandıkta oy kullandı.

        Ortaköy ilçesinde de yaşlı vatandaşlar sandığa gitti.

        96 yaşındaki Safiye Akkoç ve 85 yaşındaki Mehmet Öncül de tekerlekli sandalye ile geldikleri Aşdağul Beldesi Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu'nda oy verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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